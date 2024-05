Primo vertice Todde-sindacati «Subito un patto per il lavoro» 

La questione energetica, le vertenze industriali, la gestione dell’acqua, la continuità territoriale, le infrastrutture, lo spopolamento e la sanità. Su tutte queste priorità i sindacati potranno fare il punto con la governatrice almeno una volta al mese. È il metodo la prima vera novità nelle relazioni presidente della Regione – parti sociali. «Con i sindacati avremo non solo un rapporto formale ma strutturale, che parte dalle linee guida emerse nelle dichiarazioni programmatiche e dai documenti delle sigle», ha spiegato ieri Alessandra Todde al termine del primo confronto ufficiale con i segretari confederali Fausto Durante (Cgil), Pier Luigi Ledda (Cisl) e Francesca Ticca (Uil), al quale ha partecipato anche l’assessore all’Industria Emanuele Cani, «vogliamo cambiare passo rispetto al passato, abbiamo condiviso la necessità di istituire un tavolo che si riunirà una volta al mese anche per coordinare il lavoro degli assessorati sul fronte delle diverse iniziative». Tre ore di incontro utilizzate per discutere «dei temi che sono in agenda in questo difficile momento di passaggio che la Sardegna sta affrontando. Ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene, in maniera costruttiva e differente rispetto al passato».

Il giudizio

Da parte delle sigle il giudizio è positivo, mentre è archiviata la polemica per la mancata citazione delle parti sociali nelle dichiarazioni programmatiche della presidente, dove però – va detto – era annunciato il tavolo di ieri. Positivo ma con qualche sfumatura: dall’ottimismo di Ledda alla prudenza di Ticca, passando per le proposte concrete di Durante. «La prima impressione è positiva ma naturalmente i problemi sono tanti e le soluzioni sono tutte da trovare», ha sottolineato la segretaria di Uil, «pensiamo solo all’acqua e al periodi di siccità, alle cavallette. Però siamo riusciti ad ottenere che una volta al mese la presidente si confronti con noi sui problemi e sullo sviluppo e la rendicontazione di quanto la Regione fa. È un primo passo, stiamo a vedere». Per Ledda il tavolo è andato «molto bene»: «Ci siamo confrontati sui problemi: la Sardegna vive una situazione molto complicata ma noi siamo consapevoli che con un metodo di lavoro che metta al centro i problemi e misuri i risultati concreti si può tracciare una soluzione. Noi faremo la nostra parte e siamo certi che ci siano tutte le condizioni per ripartire». In mezzo c’è Durante: «Serve un grande patto tra Regione e parti sociali per il lavoro e la trasformazione sociale, economica e industriale della Sardegna. le priorità sono «sanità, infrastrutture, trasporti, continuità territoriale, l’attuazione del principio di insularità e il lavoro stabile e di qualità, le vertenze industriali aperte e le questioni dell’energia».

L’Ugl

Dopo Cgil, Cisl e Uil, la presidente della Regione ha incontrato il segretario regionale di Ugl Adelmo Barbarossa. «C’è bisogno di un’agenda fitta di incontri a tema, che siano partecipati da persone competenti e pragmatiche, che mettano a frutto idee», ha spiegato il segretario, «bisogna sciogliere i nodi che impediscono lo sviluppo, a partire dall’efficienza amministrativa, dagli incentivi per raggiungere un’efficienza energetica all’insegna della sostenibilità ambientale, potenziando la viabilità e le infrastrutture per permettere l’accessibilità interna dell’isola».

Le richieste

In una nota, Durante della Cgil ha ribadito l’importanza di «un patto per il lavoro e la trasformazione socio-economica dell’Isola dentro il quale costruire una prospettiva solida nel più breve tempo possibile». Proposta accolta e rilanciata dalla presidente. Poi ha elencato i temi sui quali è necessario intervenire con urgenza. Sulla questione energetica: «Bisogna andare spediti in tempi rapidissimi verso la realizzazione dei rigassificatori e della rete dorsale che garantisca pari opportunità a tutti i territori dell’Isola, partendo dal presupposto che quell’infrastruttura dovrà essere predisposta sin da subito per trasportare prima il metano e poi l’idrogeno». Urgenza legata alle vertenze industriali sulle quali il segretario ha sollecitato Todde a riaprire tutti i tavoli con il ministero delle Imprese, e proposto di costituire una Agenzia regionale per lo sviluppo industriale. Passaggi anche su Abbanoa («la Cgil sarà sempre contraria alla privatizzazione della gestione del bene acqua») e sull’emergenza sanitaria, in particolare sul ruolo di Ares, anche ipotizzando il suo superamento e la restituzione delle funzioni alle Asl. Infine un riferimento all’Einstein Telescope con la richiesta di un Comitato sardo di supporto nel quale anche le organizzazioni sindacali possano dare il loro contributo di sostegno e proposta. (ro. mu.)

