Primo tuffo nel mare di Porto Frailis 

Dalle basse temperature prenatalizie ai bagni fuori stagione. Con le condizioni climatiche che si sono ribaltate, alcune decine di persone sfidano il freddo delle acque e fanno il primo tuffo dell’anno in mare. Hanno scelto la suggestiva baia di Porto Frailis per la prima edizione dell’evento che si terrà oggi con ritrovo alle 10.30. Un’ora di stretching e riscaldamento prima di immergersi per il gruppo Open water Arbatax. Temerari in costume per un appuntamento che, come spiega uno dei promotori, Sergio Melis, «vuole essere una manifestazione che si incardini nel calendario di eventi di fine anno nel territorio». Sono annunciate fra le 30 e le 50 persone, che non si vogliono adeguare allo stereotipo dell’estate ristretta al calendario e alla chiusura nel cassetto dei costumi oltre ottobre. Qui, complice il meteo, si può cominciare anche in occasione dell’Epifania. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA