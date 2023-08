Primo tour fuori dall’Isola per la band che suona e marcia 

Per la SeuInstreet band, la marching band nata dalla storica Banda Rossini di Seui che ormai ha conquistato popolarità e simpatia in tutta l'Isola adesso è tempo di volare oltre il Tirreno, grazie anche al maestro di clarinetto, Claudio Binotto. Dal 3 settembre in tour, esporterà musica, allegria e il nome di Seui. Sei gli appuntamenti: il 3 settembre si parte all'interno della manifestazione “Fuori Gp Monza 2023”, il 5 settembre a Venezia, l’8 a Brescia, il 9 a Lugano, il 10 si chiude con Muggiò e Milano.

Una grande soddisfazione per i componenti dell’ensemble, in cui ha creduto fortemente per primo il direttore della “Rossini” e maestro trombettista, Adriano Sarais. Era il 2018: un anno dopo il debutto della SeuInstreet Band. Superato l'annus horribilis 2020 si susseguono gli ingaggi e non soltanto per feste e sagre in giro da nord a sud della Sardegna, ma anche partecipazioni a festival jazz di rilievo, come quello di Sant'Anna Arresi. Quest'anno la collaborazione a un brano del nuovo vinile della band campidanese Ratapignata, appena pubblicato.

«Il tour – spiega Sarais – rappresenta soprattutto una grande opportunità di creare contatti, collaborazioni e opportunità di crescita oltre i confini regionali». Così il presidente della “Rossini”, Stefano Gaviano: «Un traguardo di cui essere fieri per tutto il gruppo, dai ragazzi ai professionisti che credono e lavorano a far crescere una realtà culturale e musicale».

