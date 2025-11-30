VaiOnline
Al Via del Mare.
01 dicembre 2025 alle 00:27

Primo successo interno del Lecce, il Toro piange 

Lecce 2

Torino 1

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Ramadani, Coulibaly, Pierotti (20' st Morente), Berisha (37' st Kaba), Banda (20' st Sottil); Stulic (47' st Ndaba). In panchina Früchtl, Samooja, Kouassi, Siebert, Perez, Sala, Kaba, Helgason, Maleh, N'Dri, Camarda). All. Di Francesco.

Torino (3-5-2): Israel, Tameze (15' st Ngonge), Maripan, Coco, Pedersen (25' st Masina), Casadei, Asllani, Gineitis 37' pt Zapata), Nkounkou (25' st Lazaro), Adams, Vlasic (25' st Aboukhal). In panchina Paleari, Popa, Illkhan, Anjorin, Dembélé). All. Baroni.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: nel pt 20' Coulibaly, 22' Banda; nel st 12' Adams.

Per la formazione di Di Francesco il primo successo interno. Ne fa le spese il Torino di Baroni, che ripenserà al calcio di rigore fallito al 90’ da Asllani. I padroni di casa avanti con Coulibaly al 20', il raddoppio che arriva dopo soli due minuti con Banda. Nella ripresa al 60’ la rete di Adams, ma quanti rimpianti per i granata. Perché al primo di recupero Asllani si fa parare un rigore calciato timidamente. Falcone diventa così l’eroe del Via Del Mare. Per i giallorossi sorpasso su Cagliari, Genoa e Parma, il Toro resta a quota 14.

