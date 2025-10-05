primo squillo della Ferrini 

ferrini Cagliari 3

Atletico Uri 0

Ferrini (4-4-2) : Arrus; Zedda, Boi, Vitale (33’ st Mudu), Corona; Piras (40’ st Rinino), Melis, Corda, Simongini; Argiolas, Vinci (43’ st Floris). In panchina Celli, Manca, Capitta, Alexandre, Lecca, Fanni. Allenatore Manunza.

Atletico Uri (3-4-1-2) : Atzeni; C. Piga, Canavessio, Dore; F. Piga, Arnaudo, G. Piga (26’ st Ravot), Leomanni (20’ st Monti); L. Scanu (18’ st F. Scanu); Campana, Ricci. In panchina Marcomini, Virdis, Brondani, Lubrano, Baldari, Basciu. Allenatore Paba.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt 8’ Zedda, st 17’ Vitale, 30’ Vinci.

Note : ammoniti Arrus, Corona, Arnaudo, L. Scanu. Recupero 1’ pt-4’ st.

La Ferrini si sblocca. Arriva alla quarta giornata, dopo un punto nelle precedenti partite, la prima vittoria dei cagliaritani: anche convincente, perché è un 3-0 contro l’Atletico Uri. La squadra di Manunza, che ha cambiato qualcosa complici pure alcune assenze, si rilancia così in classifica.

Il tris

Tempo otto minuti e risultato già sbloccato con una prodezza di Zedda che da destra rientra sul sinistro e fa partire un gran mancino all’incrocio dei pali. Al 25’ cerca la conclusione Corda ma il suo tiro è ribattuto, mentre poco dopo Argiolas chiama alla parata Atzeni. Nella ripresa la Ferrini trova il raddoppio al 17’: a segnare è un altro ex Villasimius, il difensore Vitale di testa su punizione di Melis. Paba prova a modificare qualcosa coi cambi, ma l’Atletico Uri non riesce a rientrare in partita.

Alla mezz’ora bella combinazione tra Vinci e Argiolas, il primo va a concludere e trova il tris che chiude i conti con qualche minuto d’anticipo. Nel finale Arrus blinda la porta con una parata di livello su tentativo di Ricci, quindi all’88’ nella Ferrini debutta Luca Floris preso in settimana dal Sant’Elena.

