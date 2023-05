Primo sollievo: c’è il sole 

Torna il sole in Emilia-Romagna, e già questa è una buona notizia per chi da giorni spala il fango e prova a rimettersi in piedi. L'acqua si ritira in molti dei centri più colpiti, ma sono ancora tante le situazioni di difficoltà e si lavora senza sosta. Gli emiliano romagnoli inseguono una normalità perduta, che da ieri con la riapertura delle scuole sembra meno irraggiungibile. Sono tornati in classe gli alunni a Cesena e Forlì, anche se le superiori dovranno aspettare, e da oggi a Ravenna ripartono tutti i servizi e tutte le scuole 0-13 anni.