Capoterra.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Primo soccorso? Ora potranno prestarlo (anche) i barracelli 

La Compagnia barracellare di Capoterra continua a distinguersi per impegno e dedizione al servizio della comunità. Nei giorni scorsi, i barracelli hanno partecipato a un corso di Primo soccorso e Blsd, ampliando le proprie competenze per essere pronti a intervenire nelle emergenze sanitarie. Un gesto che va oltre il dovere, testimonianza di passione, professionalità e profondo senso civico.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, si è concretizzata in un momento di grande valore collettivo, svoltosi a Casa Melis: grazie alla generosa donazione di una società locale, la Compagnia è stata dotata di nuovi defibrillatori, strumenti in grado di raddoppiare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

Insieme ai dispositivi, sono stati consegnati anche gli attestati di formazione al personale incaricato, ora pronto a utilizzare correttamente le manovre salvavita. Un passo concreto che rafforza la sicurezza del territorio e dimostra come, grazie alla collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese, si possa costruire una comunità sempre più consapevole, attenta e solidale.

