Primo soccorso, lezioni gratuite con i volontari  

L’associazione di volontariato “Sos Elmas”, in collaborazione con la rete nazionale “Misericordia e solidarietà” e l’associazione nazionale “Prociv Italia”, sta organizzando la 16esima edizione di “Soccorri che puoi: tecniche di primo soccorso in mostra”. Nelle giornate del 2, 9, 16, 23, 24 e 30 ottobre, dalle 18 alle 19.30, nei locali dell’oratorio di San Sebastiano in piazza Padre Pio 1, massimo 50 cittadini potranno partecipare gratuitamente ai corsi teorici e pratici di primo soccorso.

Gli argomenti che verranno trattati sono: primo soccorso e sistema di emergenza e urgenza, trattamento di ustioni, lesioni e traumi in ambiente domestico, emergenze neurologiche, rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, principi di protezione civile e modalità di accesso al pronto soccorso.

Le domande di iscrizione potranno essere inviate entro fine settembre all’indirizzo e-mail formazione.soselmas@gmail.com o con un messaggio Whatsapp al numero 393 5295428. (sa. sa.)

