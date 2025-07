Primo soccorso, formati diecimila studenti  

"A scuola di primo soccorso”: e così nell’ultimo anno scolastico sono stati formati oltre diecimila studenti del quarto e quinto e 1.100 docenti provenienti da oltre 50 istituti di istruzione secondaria di secondo grado di tutta la Regione. Una formazione fatta di insegnamenti sul primo soccorso e su come effettuare le manovre salvavita (come il massaggio cardiaco), su come utilizzare il defibrillatore automatico esterno (DAE), o come comportarsi per la disostruzione delle vie aeree e la gestione delle emorragie.

Un lavoro di formazione grazie a 439 corsi tenuti da operatori certificati IRC. E alla fine studenti e professori hanno ricevuto l’attestato BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) che certifica la capacità di intervenire in caso di arresto cardiaco con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del DAE. Un progetto promosso dalla Direzione Regionale dell’Inail, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dalla società scientifica Italian Resuscitation Council (IRC) e dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (Areus). L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi anni scolastici. «È fondamentale che tra i giovani si diffonda l’importanza del Dae e il loro utilizzo» spiega Angelo Maria Serusi, commissario straordinario di Areus. «In caso di emergenza, in attesa del 118, l’intervento tempestivo con il defibrillatore può limitare il danno al cervello e salvare la vita». Il progetto, in questo anno scolastico, prevede la formazione di diversi docenti affinché possano diventare a loro volta istruttori certificati di primo soccorso.

