Primo soccorso, bimbi a lezione sulla spiaggia 

Giornata speciale per i bimbi che si trovavano nella spiaggia del Poetto. Ad attirare la loro curiosità sono arrivati i volontari dell’associazione “Sos” che hanno mostrato l’ambulanza e tutto ciò che accade al suo interno in caso di trasporto di un paziente.I piccoli hanno potuto vedere da vicino l’interno del mezzo, conoscere i volontari dell’associazione e imparare l’importanza del primo soccorso. Emozionatissimi hanno visto anche come si ausculta il cuore. Una sorpresa inaspettata per i bimbi che per un po’ hanno lasciato bagni e giochi in riva al mare per capire come si possono aiutare gli altri e cosa fa quell’ambulanza di cui sentono spesso le sirene.Sono tante le iniziative portate avanti ai volontari del Sos Quartu per far conoscere le attività dell’associazione. Nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di incontri con gli Scout Assoraider: ai bimbi sono stati insegnate nozioni teoriche e pratiche del soccorso di base.

RIPRODUZIONE RISERVATA