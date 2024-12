Primo sì alla separazione delle carriere, esulta Forza Italia 

Primo giro di boa per la riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e l'istituzione di un Alta Corte disciplinare per le toghe. La commissione Affari costituzionali della Camera conclude l'esame degli emendamenti e dà il mandato ai tre relatori, Nazario Pagano, Francesco Michelotti (FdI) e Simona Bordonali (Lega), di riferire in Aula. Avverrà lunedì, anche se si prevede che con le votazioni non si cominci prima di gennaio.

Forza Italia, con il segretario Antonio Tajani, esulta e parla di «idea perseguita da sempre da Silvio Berlusconi che noi riusciamo a realizzare». E in effetti, come fanno osservare diversi esponenti forzisti, loro l'obiettivo lo stanno «raggiungendo». Invece l'Autonomia differenziata della Lega ha trovato un ostacolo nella pronuncia della Corte Costituzionale e il Premierato, caro a Fratelli d'Italia, è per ora in stand by.

«Gli animi al momento», tra gli alleati, si sottolinea, «non sono così tranquilli come sembra». Anche se per il ddl la strada è ancora tanto lunga, sia per i quattro passaggi parlamentari necessari per i progetti di legge costituzionali sia per il referendum che certamente si dovrà affrontare.

«È uno storico via libera», commenta il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto (FI), che ha presenziato a tutti i lavori del provvedimento. Anche se per l'Aula si annunciano «approfondimenti»per quanto riguarda alcuni aspetti come quello della rappresentanza di genere in «organismi istituzionali».

Soddisfazione è espressa anche dai deputati di FI in Commissione, Tommaso Calderone e Paolo Emilio Russo, che ricordano come quello della separazione delle carriere dei magistrati sia un “must” di FI «sin dalla sua fondazione». Il testo, incalza il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, è stato «votato trasversalmente» anche dall'opposizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA