Primo sì al collegato «Ma la maggioranza ora deve ritrovarsi» 

La richiesta è condivisa. Ora, infatti, arriva anche da Forza Italia: subito un vertice di maggioranza anche per affrontare, prima di entrare in Aula, «le contraddizioni del collegato alla Finanziaria». Mentre la legge tanto attesa supera il primo ostacolo, con l’approvazione in commissione Bilancio, è il consigliere azzurro Emanuele Cera a sollecitare il confronto, parlando del «sempre più evidente scollamento che esiste tra la Giunta e Consiglio». Una situazione in cui «ognuno si sente legittimato ad agire e muoversi in autonomia senza rispetto degli accordi e degli impegni presi».

Le voci degli alleati

Fratelli d’Italia è d’accordo sull’opportunità di riunire il centrodestra, per rinvigorire l’azione della maggioranza in questi ultimi mesi della legislatura e in vista delle Regionali. Secondo il capogruppo Fausto Piga, «è necessario un vertice con Giunta, consiglieri e coordinatori di partito per condividere un'agenda capace di portare a compimento le riforme e i percorsi avviati nei vari ambiti». Per FdI, aggiunge, l'obiettivo è sempre lo stesso: «Il buon governo e l'unità della coalizione. Il centrodestra può rivincere le Regionali e le Comunali di Cagliari, dopotutto oggi il nostro migliore alleato è la Schlein».

Il primo a chiedere che Solinas convochi un tavolo con gli alleati era stato Michele Ennas, capogruppo della Lega: «È necessario che venga il prima possibile convocata una riunione di maggioranza con consiglieri e assessori. La Lega ha il solo interesse di portare avanti leggi importanti, dare risposte ai cittadini, lavorare a beneficio dei sardi fino all’ultimo giorno».

Risposte (urbanistica, province, sanità) presenti in parte nel collegato votato ieri in commissione . Il passaggio in Aula è previsto a metà mese. Sempre che gli attriti nel centrodestra non rallentino l’iter. Cera in questi giorni è stato molto polemico: «La Giunta ha presentato, senza averli concordati con nessuno, decine di emendamenti scollati e lontani da una visione d’insieme. Per ciò che mi riguarda, se non verranno prese in considerazione le nostre proposte, sarò costretto, mio malgrado, a non votare il collegato».

Ieri l’esponente di FI ha rivolto una frecciata anche a un'assessora del suo partito, la responsabile del Lavoro Ada Lai, che aveva minimizzato i ritardi sul collegato: «Non voglio credere che lei, persona seria, abbia negato ritardi e confusione nell’iter di approvazione, le sue parole sono state probabilmente travisate. Diversamente, ci vorrebbe davvero tanta faccia tosta per affermare una cosa del genere. Se così fosse, si è in malafede e non si dice la verità».

Le reazioni

Ringrazia invece l'assessora Lai il presidente della commissione Bilancio, il sardista Stefano Schirru, e il suo grazie per il sì al collegato va anche «alla disponibilità di tutte le forze politiche e dei funzionari del Consiglio e della Giunta. La commissione ha portato a compimento il suo dovere nel minor tempo possibile e migliorando il testo normativo, ora spetterà all’Aula consentire al più presto di completare la manovra finanziaria».

Molto meno entusiasti i commenti dell’opposizione: per Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, «il testo approvato in Giunta in inverno arriverà in aula solo in piena estate e, visto il match di wrestling quotidiano interno al centrodestra, è ragionevole pensare che la legge non sia esitata prima dell’autunno. Quattro stagioni sprecate per l’inettitudine e la sete di potere di chi oggi governa la Sardegna». Sulla stessa linea il consigliere del Pd Giuseppe Meloni: «Il cosiddetto collegato che risulta “scollegato” non solo dalla Finanziaria, ma anche dalle esigenze dei sardi». Il presidente dell’assemblea dei Dem punta inoltre il dito contro «il lungo tempo trascorso dalla presentazione della legge, causato dalla litigiosità di una maggioranza confusa e dal tentativo della Giunta stessa di inserire, attraverso gli emendamenti, norme inammissibili e di chiara valenza elettoralistica». (ro. mu.)

