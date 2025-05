Primo round a sant’andrea e villamarese 

Il Sant’Andrea Frius a sorpresa si aggiudica la semifinale di andata dell’Over superando 2-1 nell’anticipo di venerdì il Real Putzu, detentore del titolo. I padroni di casa passano in vantaggio con Cardia, sbloccando una gara equilibrata e combattuta. Usala pareggia per i putzesi, poi sugli sviluppi di una punizione che si stampa sulla traversa Erriu firma il successo. Per la regina della stagione regolare la sconfitta di misura non compromette il sogno della finale. Il Real, pur rimaneggiato e nonostante una prestazione sottotono, punta a ribaltare il risultato nella sfida decisiva in casa.

Nell’altra semifinale disputata sabato la Polisportiva Villamarese 2023 supera l’Ales 1-0: dopo un primo tempo equilibrato a reti bianche, condotto dai gialloneri e con i padroni di casa che agiscono di rimessa, la partita si sblocca nella ripresa grazie a Caddeu. La sfida resta aperta per l’accesso alla finalissima.

