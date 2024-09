Primo punto per l’abbasanta 

Abbasanta 0

Lanteri 0

Abbasanta (4-4-2) : Pinna, Marcis, Fulghesu (18’ st Porcu), Manai, Sale, Cariga, Corda (38’ st Manca), Usai, F. Mele (37’ st Bachis), Rodriguez, Contu. In panchina Cau, R. Mele, Medde, Cabiddu, Musanti, Porta. Allenatore Contini.

Lanteri (4-4-2) : Sanna, D. Sini, Ruiu, Mura, T. Nieddu, Zichi, D'Andrea, Tugulu (28’ st Ruzzu), Cubeddu (34’ st A. Sini), Pucinelli, Di Santoro. In panchina Deana, Dessena, Piu, Serra, Cosso, Spano, Nieddu. Allenatore Mura.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Note : a mmoniti Cariga, Contu, Corda, Bachis, Mura, D. Sini, G. Nieddu, Di Santoro, Ruzzu; recupero 6’ st. Angoli 5-3.



Abbasanta. Abbasanta e Lanteri si dividono la posta, coi padroni di casa che trovano il primo punto del campionato, lasciando l’ultima posizione in classifica. Gara equilibrata, pareggio giusto, con il risultato in bilico sino alla fine.

Nella prima frazione occasioni per parte, per l’Abbasanta al quarto d’ora un colpo di testa di Sale su punizione di Mele termina di poco alto. Ci provano gli ospiti con due occasioni, Pinna è attento. Al 28’ Manai dopo una bella discesa sulla sinistra serve Mele che da fuori area impegna Sanna che alza sopra la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa la Lanteri ci prova con Pucinelli e Sini su punizione, palla fuori in entrambe le conclusioni. Al 31’ altra punizione di Mele, rasoterra dalla trequarti, finisce in rete, ma l’assistente alza la bandierina per un probabile fuorigioco passivo o deviazione.



RIPRODUZIONE RISERVATA