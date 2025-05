Primo premio per la giovanissima cantante 

È Sara Arzedi, 12 anni, di Ortacesus, a vincere la quinta edizione del festival “Note in Radio”, andato in onda il 15 maggio su Canale Italia. Unica concorrente sarda, ha conquistato il primo premio nella categoria ragazzi e il riconoscimento come miglior interprete con il suo brano inedito “Un giro di vento”. Studentessa di seconda media, studia canto e pianoforte dai tre anni.

«È nata cantando – racconta la madre Ernestina Laconi – a sei anni era già nel Piccolo Coro di San Sperate».

Quella di Padova è la sua prima esperienza in un contest nazionale. Dopo le selezioni online, ha superato tutte le fasi fino alla finale, dove ha ottenuto anche il premio per miglior testo e miglior musica, ex aequo con l’interprete Nicholas.

«Sono molto felice di questo traguardo, ringrazio l’organizzazione del concorso ma soprattutto la mia insegnante Giovanna Caria. Sono entusiasta della canzone – ha detto Arzedi – parla di speranza: anche nei momenti difficili, con un giro di vento, tutto può cambiare».

Per Arzedi, il successo raggiunto a Padova è solo l’inizio. Nel futuro ancora tanto studio e piedi ben saldi per terra, con la consapevolezza che questa è solo la prima tappa di un bel percorso tutto da costruire.

