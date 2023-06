Primo premio al “Bellini” 

Successo per l’istituto “Bellini” al concorso musicale “Gavino Gabriel”. Grande soddisfazione per la dirigente Tiziana Laconi e i docenti Susanna Dessì (pianoforte), Mauro Diana (clarinetto) Gian Marco Medda (percussioni) e Ivo Zoncu (chitarra). Nelle sezioni “Orchestra” e “Ensemble” primo premio alla 1A. Primi premi nella sezione duo e trio di chitarre per la seconda e terza, per il trio di percussioni alla 1A. Secondi e terzi premi nelle sezioni “solisti”, “pianoforte a 4 e 6 mani” e “orchestra” per la seconda e terza. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA