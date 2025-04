primo posto per i muppet 

Nella giornata di recupero del diciannovesimo turno dell’Over (rinviata per il maltempo e disputata sabato) vincono le grandi, in attesa del posticipo di oggi tra Jupiter e Kaproni. Secondo turno degli spareggi Master. Negli Ultra rinvita Libertas Barumini-Calasetta.

Trionfo

I Muppet conquistano il primo posto con una giornata di anticipo negli Over e si apprestano a disputare i playoff da favoriti. Il pur sofferto 3-2 sul Cagliari 2007 (tripletta di Grandulli) è una prova di forza per la capolista, che tocca quota 74 punti. Stasera la Jupiter con un successo può chiudere seconda e accedere direttamente ai quarti di finale. Non sbaglia l’Arcade Ret. Vintage: Lippi e Ammirevole liquidano il New Bar Mexico e consentono alla squadra di Mulinu Becciu di portarsi a 65 punti (e devono recuperare la sfida con la Pizz’a Manetta Capoterra). Si conferma al terzo posto anche la Medilav che, con un gol per tempo di Origa e Sarritzu, regola la Vision Ottica Genneruxi, comunque certa di rientrare tra le sedici che disputeranno la seconda fase.

Esagerano gli Amatori Capoterra: Podda (doppietta), Pisu, Galeotta, Patrizi e pure un’autorete sanciscono il 6-0 sulla Crescenzi Sport che vale il sorpasso sul Cagliari 2007. Successo anche per la Futura 2000 Villasor, che regola 2-1 il Real Cocciula penultimo. Si accende la lotta per l’ultimo posto dei playoff: in quest’ottica è pesante il 3-0 della Toti Lounge Bar sulla Thermomax La Salle, che rimanda il verdetto sulla lotta a tre al prossimo ultimo turno in attesa di Aek Kasteddu-Gli Incisivi in programma stasera. L’unico pareggio (a reti inviolate) lo firmano Pizz’a Manetta Capoterra e Bar Dessì.

Due posticipi

Nel secondo turno dei Master (girone A) la Bottega del Sughero centra la seconda vittoria (1-0) contro l’Atletico Uta 1984 e va a sei punti, mentre Parafarmacia San Benedetto-Amatori Capoterra è il posticipo di mercoledì. Anche nel girone B, Deximu-Kalagonis si disputerà mercoledì. L’Is Cortes invece supera 2-0 i 4 Mori Samassi e resta a punteggio pieno.

Negli Ultra non si è disputata Libertas Barumini-Calasetta Vetreria Arte Glass valida per la quarta giornata e decisiva per stabilire la quarta semifinalista. A una giornata dal termine della seconda fase sono già qualificate Fly Divani Monserrato, Calasetta Vetreria Arte Glass e Brancaleone, con la CGM Infissi favoritissima sulla Libertas Barumini per l’accesso alle semifinali.

RIPRODUZIONE RISERVATA