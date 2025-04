Primo posto e promozione «Vittoria e riscatto sociale per il rione e i suoi giovani» 

Il fischio finale, la festa sugli spalti del campo comunale di via Crespellani e tante emozioni. «Per chi vive in questo quartiere dal 1977 e ha sempre lavorato nel mondo sportivo e sociale, l’aver vinto il campionato di Terza Categoria e aver centrato la promozione è una gioia immensa». Franco Schirru, 70 anni, non è semplicemente l’allenatore dell’Asd Mulinu Becciu, neo promossa in Seconda Categoria: da quando è arrivato nel quartiere si è sempre occupato di ragazzi, sport e sociale, iniziando con la Polisportiva 444 e, dopo l’esperienza all’Antares, dando vita all’Asd Mulinu Becciu. «Speriamo che questo successo serva a dare una scossa alle istituzioni. Abbiamo disputato un campionato pagando l’affitto pieno per poter svolgere gli allenamenti e le partite interne. Se avessimo una tariffa agevolata oppure un altro spazio, potremmo fare molto di più: occuparci di settore giovanile, facendo giocare gratuitamente i bambini a calcio, togliendoli così dalla strada. Perché lo sport deve essere divertimento e socialità».

La festa

La squadra di Schirru ha tagliato il traguardo della vittoria nel girone B di Terza Categoria domenica, con una giornata d’anticipo. Decisivo il successo, 3 a 0, sul Maracalagonis davanti ai propri tifosi. «Abbiamo iniziato con questo progetto alcuni anni fa», spiega Schirru. «I risultati all’inizio sono stati modesti. Poi siamo cresciuti e abbiamo vinto il campionato senza dare un euro di rimborso a nessuno: tutti, dalla parte tecnica, ai dirigenti e ai giocatori, lo fanno per spirito di appartenenza e per questo li ringrazio di cuore. Sono sicuro che faremo bene anche in Seconda. Abbiamo inoltre tanti progetti in mente, ma per attuarli serve la struttura sportiva. Chiediamo più spazi, a costi ridotti, nel campo di via Crespellani anche perché siamo la memoria storica del quartiere». Basti pensare che la preparazione d’inizio stagione è stata fatta in un campetto di cemento. «Ora sogniamo di poter fare sport e sociale, gratis, e avere una sede nostra, recuperando quella storica della Polisportiva 444».

La gioia

Ora l’Asd Mulinu Becciu (il presidente è Sandro Demurtas, il vice è Luca Schirru, figlio di Franco, e il dirigente accompagnatore Corrado Grimani) spera di poter portare in alto il nome del quartiere come accaduto in passato con la Polisportiva 444. «Aver visto mio padre piangere di gioia», evidenzia Luca Schirru, «è stata una grande emozione. Si è sempre impegnato per il quartiere. Speriamo di poter dare ancora molto al rione». (m. v.)

