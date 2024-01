Primo passo contro la grande sete dei campi 

L’irrigazione sui campi a nord della Trexenta non è più una chimera. Dopo decenni di attesa, di speranze rimaste vane, di illusioni e disillusioni da parte degli agricoltori della zona, la Regione ha finanziato il progetto di fattibilità per l’efficientamento e il potenziamento irriguo nella superficie agricola dell’Alta Trexenta. Con la legge regionale approvata il 30 novembre 2023 sono stati stanziati cinquantamila euro da spendere per far partire il complesso studio della fattibilità di un progetto particolarmente ambizioso che - se e quando verrà realizzato - consentirà alle aziende agricole del territorio di affacciarsi finalmente nel nuovo millennio.

L’accordo

Tutto nasce con la firma del protocollo d’intesa sottoscritto dai Comuni di Mandas , Siurgus Donigala , Gesico , Selegas e Suelli per lo sviluppo di un progetto integrato e partecipato finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per l’irrigazione nella superficie agricola dell’Alta Trexenta. La Regione ha dato l’ok (e i soldi), di fatto passando la palla al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale che si occuperà della redazione del progetto di fattibilità. «È soltanto un primo passo - spiega Efisio Perra, presidente del Cbsm - comunque indispensabile nell’ottica dell’estensione delle zone irrigue in aree attualmente sprovviste». La situazione allo stato attuale è questa: migliaia di ettari e neppure un tubo per far passare l’acqua. La vasta estensione di terra che fa da cuscinetto tra Bassa Trexenta e Sarcidano è del tutto priva di condotte per l’irrigazione.

L’avvio

Il protocollo d’intesa nasce da un’iniziativa portata avanti da Umberto Deidda, l’assessore comunale di Mandas con delega alle Politiche agricole che ha ripreso in mano il vecchio dossier sull’irrigazione e ha programmato una serie di incontri nei Comuni con il coinvolgimento del Consorzio di bonifica e di diversi rappresentanti della Regione (il consigliere regionale e sindaco di Barrali Fausto Piga ha dato il suo contributo durante l’iter programmatico).

L’iter

«L’iniziativa è nata con il presupposto della collaborazione tra enti, territori e popolazione attraverso la condivisione di un obiettivo unico da parte delle amministrazioni comunali coinvolte - spiega Deidda - siamo molto soddisfatti perché ci troviamo davanti a un primo importante traguardo raggiunto al termine di un lungo lavoro». La modernizzazione delle aziende si è fermata nella parte più a sud di Suelli, appena si sale di altitudine spariscono gli impianti. «L’impegno sarà quello di proseguire il lavoro fatto in questi mesi di interlocuzioni e confronto con i vari enti preposti in materia», conclude il preidente del Consorzio.

