Primo pacemaker  senza fili impiantato a un paziente 

Cardiologia dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale sempre più all’avanguardia. Nel reparto diretto dal primario Gianfranco Delogu, è stato eseguito il primo impianto di pacemaker senza fili bicamerale in un paziente di 53 anni, che ha avuto in passato numerosi episodi di blocco atrioventricolare. Il dispositivo ha due componenti delle dimensioni di pochissimi centimetri, posizionate rispettivamente all’interno del ventricolo destro e dell’atrio destro del paziente senza l’ausilio di elettrocateteri o di un generatore dislocato nel petto. L’impianto è stato eseguito dagli aritmologi del centro, i medici Roberto Floris e Maria Valeria Demontis in collaborazione con Enrico Mura, responsabile della cardiologia interventistica del San Francesco di Nuoro. Al lavoro le infermiere Roberta Marini, Barbara Frau, Federica Farris e la coordinatrice Laura Cabua, il tecnico di radiologia Matteo Petromilli e la squadra ingegneristica Abbott, sotto la supervisione della coordinatrice della sala operatoria, Francesca Cera, e di Gianfranco Delogu che dice: «È una procedura nuova, assolutamente sicura». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA