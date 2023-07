Primo oro dalla staffetta 4X1500 

L’Italfondo del nuoto non delude e dalle acque libere arriva il primo oro degli azzurri ai Mondiali di Fukuoka grazie alla staffetta 4x1500 con la debuttante Barbara Pozzobon e tre quarti di squadra campione d’Europa e bronzo mondiale uscente: Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e il solito Gregorio Paltrinieri trionfano in 1h10’31’’2. L’ultimo a cedere è l’ungherese David Bethlem (1h10’35’’2). Terza l’Australia in 1h11’26’’7, quarta la Germania campione uscente da cinque edizioni, con in squadra la campionessa dal cuore italiano Leonie Beck ma non Florian Wellbrock già vittorioso nella 10 chilometri.

Ora il capitano azzurro si concederà un paio di giorni di riposo prima di entrare in modalità piscina per gli 800 e i 1500. È la prima volta che l’Italia vince questo oro. «Siamo contentissimi», il commento di Paltrinieri, «abbiamo vinto tutto e battuto tutti nel corso degli anni, ma questa medaglia ci mancava e ci tenevamo moltissimo. In gara abbiamo fatto una strategia bomba. Abbiamo studiato gli avversari, i percorsi, i ritmi, i tempi. Siamo stati tutti bravi. Le ragazze a mantenere posizione e seguire rotte e scie giuste, poi Acerenza mi ha dato il cambio giusto. Avevo chiesto a Mimmo si farmi partire primo, in testa, non dietro né all’Ungheria né alla Germania. Ci è riuscito e ho tenuto botta».

