Primo ok all’invasione di Rafah ma Netanyahu apre alle trattative a Doha 

TEL AVIV. Si avvicina l’operazione militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia. Il premier Benyamin Netanyahu ha approvato i piani dell’esercito che ora è al lavoro per predisporre l’evacuazione di oltre un milione di sfollati palestinesi, ammassati nella città più a sud di Gaza, prima di passare all’azione. Al tempo stesso, Netanyahu e il gabinetto di sicurezza hanno deciso di inviare una delegazione a Doha in Qatar per discutere delle ultime richieste avanzate da Hamas per una tregua e il rilascio degli ostaggi. Richieste - tra cui il ritiro totale delle truppe israeliane dalla Striscia - che Netanyahu ha definito ancora una volta «irricevibili». Nonostante questo, Israele sembra aver scelto di non lasciare nulla di intentato, anche per la pressione crescente delle famiglie degli ostaggi in favore di un'intesa che riporti a casa i 134 rapiti ancora a Gaza.

RIPRODUZIONE RISERVATA