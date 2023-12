Primo ok alla manovra tra le liti in aula 

Primo via libera, con la fiducia del Senato, alla legge di bilancio 2024. Con 109 sì, 72 no e due astenuti, arriva l'ok di Palazzo Madama alla seconda manovra del governo Meloni. Misure per 28 miliardi con i tre capisaldi da subito dichiarati dal Governo: taglio del cuneo, avvio della riforma dell'Irpef e sostegno delle famiglie. «Sono tempi complicati», commenta il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, «abbiamo deciso di aiutare le famiglie più bisognose. C'è ancora la Camera la prossima settimana e poi avremo la nostra legge di bilancio come l'ha concepita il governo».

Lite con insulto

Il primo ok alla Manovra arriva, come da tradizione, a ridosso di Natale, in una seduta con un duro battibecco tra il leader Iv, Matteo Renzi e il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, con tanto di sfiorata Var. La miccia si accende con le accuse del senatore di Rignano a Forza Italia: con l'astensione sul Mes «avete tradito l'eredità di Berlusconi». Mugugni dai banchi di Fi con un «vaffa» che sfugge all'ex ministro che non ci sta - come dirà poi - alle «lezioni di berlusconismo postumo». Renzi stigmatizza e il suo capogruppo, Enrico Borghi, solleva il caso con la presidenza. La Russa si dice disponibile alla visione al rallenty, ma poi Gasparri si scusa e il caso rientra «in puro clima natalizio», commenta La Russa. Nel frattempo, però, anche dai banchi di M5s è arrivata una protesta: i senatori alzano cartelli con la scritta “Gasparri querelaci tutti”, riferiti alle inchieste giornalistiche sul capogruppo di Fi. La presidenza condanna.

Il futuro del Superbonus

Come in ogni Manovra che si rispetti, c'è anche qualcosa che rimane appeso, il cui destino si decide col decreto Milleproroghe. Vedi alla voce Superbonus. Forza Italia insiste: «Chiediamo - dice Gasparri - una transizione per chi sta a metà del guardo». Il titolare del Tesoro sembra non chiudere ancora una volta la porta: «Non viviamo su Marte - dice Giorgetti - ma abbiamo anche i numeri. Abbiamo un problema di tenuta dei conti pubblici da cui poi facciamo dipendere le decisioni». Tutto si giocherà nel Consiglio dei ministri in calendario il 28 dicembre. Non è escluso un provvedimento che contenga, secondo indiscrezioni, una stretta su altre forme di agevolazioni legate alla casa sulle quali in molti potrebbero convergere a fronte del decalage del 110% al 70%.

Pensioni e altre questioni

L'altra questione che - per l'anno prossimo - resta aperta è quella delle pensioni. È il punto dolente sollevato dal capogruppo leghista in Senato, Massimiliano Romeo, durante il suo intervento. Diversi poi i malumori, anche nella maggioranza, per la scelta di blindare l'approvazione del bilancio con la formula “zero emendamenti”. «Chiudiamo qui questo esperimento», dice il leghista Claudio Borghi. All'attacco della blindatura del testo le opposizioni, che criticano una manovra «scritta sull'acqua in cui tornano le clausole di salvaguardia» per dirla con il capogruppo Dem Francesco Boccia. «Siete il governo dello zero virgola», accusa il capogruppo M5s Stefano Patuanelli e questa è una manovra che «dimentica i giovani», accusa il senatore di Avs, Tino Magni, e «irrilevante per la crescita», dice Azione con Mariastella Gelmini.

RIPRODUZIONE RISERVATA