Primo mattone per il Palasport 

Duecentomila euro per dar partire un progetto ambizioso atteso ad Assemini da sempre: la realizzazione di un Palazzetto dello sport. Il finanziamento è arrivato dalla Regione ed è stato sollecitato dal consigliere M5S Gianluca Mandas, nella maggioranza della Governatrice Alessandra Todde. Fondi vincolati per la progettazione definitiva ed esecutiva di un’opera che la città e le sue numerose associazioni sportive, attendono da molto tempo.

«Il progetto preliminare depositato e deliberato dall’ex giunta di Sabrina Licheri esiste già», dice il consigliere regionale M5S Gianluca mandas, «ed è inserito in una accordo di programma di trasformazione urbanistica. «L’area dove realizzarlo è a Cuccuru Macciorri. Tutti gli atti urbanistici sono approvati e pronti all’uso. Il piano economico del progetto prevede 3,5 milioni di euro compreso il rifacimento della strada sprofondata (via della scienza)».

Le reazioni

«Sicuramente parlare di una nuova struttura sportiva polifunzionale di cui potrebbe giovare tutto il comparto sportivo asseminese, sarebbe una notizia molto bella», dichiara Mauro Tronci dell’associazione sportiva di atletica leggera. «Per l’atletica si pensi al fatto che le attività indoor si svolgono solo a Iglesias. È quindi facile immaginare la positività dell’impatto di un nuovo palazzetto polifunzionale».

Concorda Nino Pilloni dell’associazione sportiva del basket asseminese: «Un nuovo palazzetto? Un sogno. Per basket e pallavolo che svolgono i loro campionati in autunno e fino a primavera, per esempio, sarebbe fondamentale contare su uno spazio ad hoc. Per ora infatti la maggior parte delle associazioni deve rivolgersi alle palestre delle scuole, spesso vincolate a orari e compresenze, oppure indisponibili perché oggetto di necessari adeguamenti infrastrutturali».

Lo stallo

Effettivamente Assemini e le giunte che si sono succedute negli anni hanno dato allo sport importanti strutture come la piscina nella prima giunta Puddu, o il progetto proprio del nuovo palazzetto con la giunta Licheri, ma per diverse vicissitudini in entrambi i casi, la cittadinanza vive una situazione di stallo. Conclude Pilloni: «Un nuovo palazzetto progettato e realizzato in modo polifunzionale gioverebbe a tutte le associazioni sportive: è un paese grande, con una massa critica di sportivi e sportive e di associazioni storiche (ad es. judo) che potrebbero finalmente avere spazi adeguati e nuove opportunità, data anche la felice collocazione di Assemini nell’hinterland, vicino alle maggiori vie di comunicazione, aeroporto compreso».

Il sindaco

E il Comune? Il sindaco Mario Puddu assicura: «L’arrivo di risorse per un Comune è sempre un’opportunità: è stata una corsa contro il tempo quella di non perdere quei 200mila, che non ci siamo fatti sfuggire. Il Palasport lo vogliono gli asseminesi, è nel nostro programma e ci impegneremo per farlo diventare realtà, così come tante altre opere da quando amministriamo, in questo e nell'altro mandato».

