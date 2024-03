Primo match point per l’Ilvamaddalena 

Una vittoria per riprendersi la Serie D. È quello che serve all’Ilvamaddalena, a Bonorva contro il Bosa, per avere la certezza matematica del salto di categoria. Si giocano oggi due partite valide per la quintultima giornata del campionato di Eccellenza. Oltre a Bosa-Ilvamaddalena va in scena Tharros-Ossese.

In campo

Al “Chicchitto Chessa” di Bonorva, con fischio d’inizio alle 15.30, la capolista ha l’opportunità di riprendersi la D dopo una sola stagione di purgatorio e con tre giornate di anticipo. Gli uomini di Carlo Cotroneo hanno dodici punti di vantaggio sul Villasimius (che ha una partita in più) e tredici sul Tempio. Non sarà sicuramente una passeggiata: la squadra di Tore Carboni è in lotta per salvezza e con i tre punti scavalcherebbe il Carbonia al quartultimo posto.

A Oristano, alle 16, la Tharros ha necessità di punti salvezza. È scivolata in zona playout (quintultima col Calangianus) e deve scontare ancora il turno di riposo (significa che deve giocare soltanto tre partite oltre a quella odierna). L’Ossese con un successo balzerebbe provvisoriamente in seconda posizione mettendo un’ipoteca sulla qualificazione ai playoff. Il quadro della giornata si completa il 3 aprile con Iglesias-Villacidrese e Tempio-Ferrini. Sono state già giocate, invece, Taloro-Villasimius 1-2, Li Punti-Calangianus 1-1, Sant’Elena-San Teodoro 2-1 e Carbonia-Ghilarza 2-0. Riposa il Barisardo.

