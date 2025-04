Primo match point per il Lanusei «Riempite il Lixius» 

Lanusei. Il Lanusei bussa alle porte del paradiso. L’Eccellenza è lì, a un passo. Basta un punto per raggiungere il traguardo e la squadra di Alberto Piras domani può coglierlo sfruttando il primo match point. Al Lixius sarà ospite il Guspini, che non arriverà in Ogliastra per fare lo sparring partner anche perché è in corsa per un posto nei playoff. Dunque sarà sfida vera, quella che potrebbe riportare il Lanusei nel massimo campionato regionale di calcio dopo il biennio di purgatorio in Promozione.

L’attesa

Nella pancia dello stadio i tifosi stanno organizzando una coreografia che tanto ricorda i fasti di un tempo. Quelli epici, che risalgono alle entusiasmanti stagioni in Serie D. Ma siccome la storia è fatta per essere riscritta, a Lanusei è tempo di rivivere emozioni forti. Quale miglior occasione se non domani? Caredda e compagni con il Guspini hanno intenzione di chiudere la pratica con due giornate d’anticipo. Ci saranno i big a guidare la formazione biancorossoverde, vale a dire Gabriel Silva e Martins. Il primo è un jolly che l’allenatore di Bari Sardo sfrutta in più posizioni a seconda dello sviluppo della partita. Laterale basso a sinistra per fare l’elastico sulla fascia, sottopunta quando occorrono estro e fantasia. Martins è lo squalo che ha azzannato quasi tutte le difese avversarie mettendo insieme 21 gol in campionato. Lui ha già ipotecato la classifica dei cannonieri (il secondo, Roberto Serra, attaccante del Cus Cagliari, è staccato di 6 reti) ma vuole suggellare la stagione con il successo di squadra.

L’allenatore

«Ci rendiamo conto che stiamo facendo qualcosa di eccezionale». Alberto Piras sfila il velo della scaramanzia anche perché ormai il dado è tratto. Alla sua squadra serve un punticino (dei nove a disposizione) per stappare lo spumante. «Stiamo vivendo una settimana serena, consapevoli del fatto che ci stiamo avvicinando un traguardo storico sebbene il Lanusei abbia già vinto, in passato, il campionato di Promozione. Abbiamo un ultimo scalino da superare e vogliamo chiudere subito la pratica già domani davanti al nostro pubblico». Le emozioni della vigilia si fanno sentire. «Ma - avverte Piras - siamo concentrati sulla gara con il Guspini. Ai tifosi dico di riempire il Lixius».

RIPRODUZIONE RISERVATA