Primo maggio, aperitivi e dj set 

Sant’Efisio ma non solo. Anche il primo maggio sarà un’occasione per chi vorrà vivere la città dal pomeriggio alla sera, per ballare e ascoltare musica, con un occhio al meteo e un altro al giorno dopo lavorativo. Tra Poetto e Su Siccu party, festival ed djset già da pranzo, live music, ospiti house, rap e reggae,

Tante le opzioni. Continua il Poetto fest all’Operà (rimandata al 31 maggio la data del 30 aprile). Tra gli artisti i rapper Nitro e Mondo Marcio. Ospiti anche Niky Savage, giovane trapper napoletano, e il duo rap bresciano Slings. Guest locali per la parte live Luv! e Toy Hammer e consolle con i dj Marascia, Piraz, Spoli, 4AM.

Nel vicino Tagoo, il festival We love Poetto . Dalle 15 due stage presentati da Diablo: nel primo dance (We Love 2000), rap e reggae (Bujumnnu, Isla Sound, Sista Namely, Verano e Cool Caddish). Stage 2 elettronico con Dusty Kid, Spedicati, Meloni e Whale.

All’ Albachiara musica da pranzo con dj Smomo, poi Bacchi/Venc/Casu (hits, hiphop, latino), vocalist Garghy, percussioni di Don Alessio e guest Trasko dal Luna Glam di San Teodoro.

Al Lido la Sunfest, street food e musica live con Rovelli e Nonsoulfunky. Djset in due zone, Meloni, Farigu e Nait (hits, latino) e Young, Putzu, Cabras (elettronica). Evento targato Housebox tra Palmette (dalle 12) e Good (dalle 18). I dj sono Fendi, Busonera e Zonnedda (house). Alla Pailotte house ed elettronica con i dj Sanders/Laddo/JFK. Alle Terrazze di Calamosca degustazioni e musica con Mannai Quartet, poi dj Agostinelli. A Su Siccu il Bacan pranzo e sunset con dj. Ancora da Niu (Parco Nervi) con dj Cisky e Tifu al violino. Per chi vorrà riscaldarsi, l’unica serata di martedì 30 sarà allo 040 con musica latina, bachata e kizomba.

RIPRODUZIONE RISERVATA