Una giornata di riflessione in occasione della festa dei lavoratori, il primo maggio, alla fonderia di San Gavino Monreale, luogo diventato simbolo di tante battaglie. Così nel piazzale antistante lo storico stabilimento sangavinese, aperto il 10 giugno 1932, la Cgil Sardegna Sud Occidentale del Medio Campidano e del Sulcis chiama a raccolta lavoratori, pensionati, amministratori locali, regionali e nazionali per lanciare un forte messaggio di solidarietà e di lotta per chiedere con forza la riapertura e la riconversione della fonderia insieme alla fabbrica di Portoscuso di proprietà della Portovesme srl.

L’analisi

Lo rimarca con forza il sindacalista Gabriele Virdis, appena eletto, insieme a Caterina Cocco, membro della segreteria della Cgil territoriale: «Per noi sarà una giornata di riflessione con i lavoratori nella speranza che la fabbrica possa riaprire al più presto. La fonderia è uno degli ultimi baluardi industriali del territorio e con questo appuntamento vogliamo dare risalto al lavoro con un convegno che inizierà alle 10.30 sul tema “Quale futuro per l’industria del territorio?”. Il Sulcis e il Medio Campidano sono uniti nel cercare una via per il rilancio in due ambiti dove il tasso di povertà è uno dei più alti d’Italia. Dove andranno i nostri giovani e le loro famiglie ora che anche questa fabbrica è chiusa e che mancano 1.500 buste paga? La situazione è drammatica».

Il programma

La giornata inizierà alle 9,30. «Da questo luogo simbolo vogliamo dimostrare solidarietà alle persone che stanno perdendo il posto di lavoro, vogliamo porre l’accento sull’industria che continua a essere penalizzata e affrontare questo tema coinvolgendo le imprese, i lavoratori, i pensionati e i giovani», dice la sindacalista Caterina Cocco. «Ci troviamo di fronte a una situazione drammatica in due territori tra i più poveri d’Italia – riflette Franco Bardi, segretario della Cgil Sardegna Sud Occidentale –. È una situazione di emergenza per tante famiglie; chiediamo che il Governo nazionale e la Regione facciano quanto in loro potere affinché l’azienda riavvii gli impianti a Portovesme, richiami al lavoro diretti e dipendenti delle ditte d’appalto, rimetta in attività la fonderia di San Gavino».