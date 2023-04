Primo maggio ‘43 Sant’Efisio sul furgone del latte  

Il Primo Maggio del 1943 a Cagliari, nonostante i bombardamenti sulla città, Giannetto Gorini mise a disposizione una sua macchina che svolgeva il trasporto del latte per fare in modo che la Sagra di Sant’Efisio non si interrompesse. Quell’episodio (sono passati 80 anni) viene rievocato in questi giorni di vigilia della grande festa. Il nostro lettore Davide Migoni ha inviato questa illustrazione che rievoca quella drammatica edizione, testimonianza della devozione dei cagliaritani per Efisieddu.