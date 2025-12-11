VaiOnline
Biglietti da oggi in vendita
12 dicembre 2025 alle 00:33

Primo luglio 2026: il divo Ben Harper  fa rotta su Cagliari 

Un po’ di numeri tanto per capirci: 18 album, 16 milioni di dischi venduti, 3 Grammy Awards. Stiamo parlando di Ben Harper, 56 anni, californiano, uno dei più iconici cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. La stella della musica mondiale ritorna – a 3 anni dalla data di Riola - in Sardegna: l’appuntamento dal vivo con Ben Harper e The Innocent Criminals è per mercoledì primo luglio 2026 negli spazi della Fiera Internazionale di Cagliari. Mis Factory e Le Ragazze Terribili si uniscono per questo straordinario evento. Il concerto, infatti, si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti della prossima stagione dei live in Sardegna. Biglietti in vendita a partire dalle 10 di oggi online e in tutti i punti vendita del circuito Box Office Sardegna al costo di 60 euro + diritti di prevendita. Per informazioni: madeislandsound@gmail.com e info@leragazzeterribili.com.

Sara Marci
