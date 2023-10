Primo lotto ok: aperti i nuovi parcheggi di via della Pace 

Ci sono volute due consiliature, ma ora la prima parte dei lavori che sta dando un nuovo volto a via della Pace è terminata. Nessun taglio del nastro, ma da venerdì – finalmente - la strada è stata aperta e i parcheggi sono stati resi fruibili. I quartuccesi ora godono di 45 posti auto a disposizione – appena due per i disabili - e alcuni stalli per moto e bici. Inoltre sono state garantire due postazioni per i chioschi dei fiori davanti all’ingresso del cimitero.

«Il tutto è stato realizzato con mattonelle drenanti in calcestruzzo colorato chiamate Erbablock, cioè in mezzo cresce il prato verde, chiaramente sono carrabili», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «è state messa anche la segnaletica sia orizzontale che verticale, che indica sia la pista ciclabile sia i vari parcheggi: ora tutti dovranno più attenzione a rispettare e far rispettare le regole».

Il riferimento è alle ultime segnalazioni dei residenti che più volte hanno trovato la pista ciclabile occupata dalle auto. Per l’avvio dei lavori del secondo lotto, invece, bisognerà attendere metà novembre. Qui verrà realizzato un nuovo polmone verde che renderà via della Pace pedonale e unirà il camposanto vecchio con quello nuovo. “Il giardino della Memoria”, è questo il nome che verrà dato al nuovo parco che farà da collante tra i due luoghi sacri.

