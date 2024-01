Primo Levi e quella lezione da non dimenticare 

Omaggio a Primo Levi con “Il Sistema Periodico” del Teatro del Segno, con drammaturgia e regia di Stefano Ledda, anche protagonista in scena sulle note del sax di Juri Deidda, in cartellone venerdì alle 9.30 e alle 11.30 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari per un duplice appuntamento nell'ambito del progetto dedicato alle scuole in occasione della Giornata della Memoria.

La pièce liberamente tratta dalla raccolta di racconti intitolati come gli elementi della tavola di Mendeleev, dove si intrecciano vicende personali e la storia del ‘900, spazia dai ricordi d’infanzia in seno alla comunità ebraica alle esperienze personali e professionali di un giovane chimico, per arrivare al dramma della prigionia e all’orrore dei lager, ed è impreziosita dalle riflessioni dello scrittore, con ampi e significativi stralci tratti dalle interviste e dalle pagine dei suoi libri. Una rigorosa partitura in cui le azioni sceniche scandiscono i momenti cruciali dell'esistenza, tra la grammatica dei sentimenti – l'amicizia, l'amore, le istintive simpatie e antipatie, che trovano singolari consonanze nei “comportamenti” della materia e nelle reazioni più o meno prevedibili e “esplosive” - e gli avvenimenti esterni che determinano il destino del protagonista, senza riuscire a incrinarne la salda morale. “Il Sistema Periodico” è un'opera di sorprendente attualità in cui si mescolano note autobiografiche e lucide analisi della realtà: «Nel rileggere gli scritti e le interviste di Primo Levi, ho trovato parole che sembrano scritte oggi», sottolinea Stefano Ledda, «come il suo ribadire che il fascismo attuale ha la sola mancanza del potere assoluto per divenire ancora quello che era».

