Primo laureato nel corso gemellato Cagliari-Taipei 

Stefano Giunta, giovane studente dell’ateneo cagliaritano, è il primo laureato del corso di laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare dell'università di Cagliari e dell’international master degree in Medicine della Taipei Medical University (Tmu). La discussione della tesi, dal titolo “Evaluation of compounds against SARS-CoV-2 3CLpro: enzymatic and viral inhibition”, è avvenuta nell’aula Boscolo della cittadella di Monserrato, con un collegamento in remoto da Taipei con i docenti della commissione di laurea.

La collaborazione tra UniCa e la Tmu risale al 2015, anno della sottoscrizione di un accordo quadro sia sotto il profilo della ricerca scientifica sia relativamente ad attività didattiche. Successivamente le università hanno firmato due accordi per altrettanti corsi di dottorato internazionale, con il College of Pharmacy e il College of Medicine della Tmu, per il dottorato dell’Università in Life, Environmental and Drug Sciences. Tre anni fa la stipula della collaborazione per la condivisione di un percorso di doppia laurea magistrale tra i due atenei che ha visto ieri il suo primo laureato.

Grazie al progetto presentato dai docenti Enzo Tramontano (UniCa) e Liang Li (Tmu) e con il sostegno del ministero degli Affari esteri italiano, la collaborazione tra l’università cagliaritana e quella di Taiwan si traduce in numerosi visite di scambio tra i docenti, il personale di ricerca e tra studenti e studentesse che frequentano i corsi di laurea e di dottorato. A settembre è previsto l'arrivo di una dottoranda in Clinical drug development of herbal medicine del Tmu college of Pharmacy, che trascorrerà un anno nella nostra università.

RIPRODUZIONE RISERVATA