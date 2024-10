primo ko per la tharros, sesto di fila per la torres 

Trasferta amara per la Tharros, che in Serie C incappa nella prima sconfitta stagionale contro le brianzole del Lesmo. La sesta giornata del girone A dice male anche alla Torres, che contro la Pro Sesto colleziona il sesto ko consecutivo.

Primo ko

Una rete di Piovani nel primo tempo condanna la Tharros. Dopo due pareggi consecutivi che ne hanno rallentato la corsa al vertice, le oristanesi devono fare i conti col primo stop della stagione. La matricola terribile Lesmo, che una settimana fa ha espugnato il campo del Real Meda, interrompe l’imbattibilità delle biancorosse, inchiodate a quota undici punti. Nel prossimo turno Casula e compagne saranno chiamate a un altro banco di prova impegnativo contro la Azalee Solbiatese, loro diretta concorrente. Ma la squadra sarda già dalla scorsa settimana, dopo le conferme di Sotgia e Lai, può contare anche sugli ultimi nuovi acquisti: la centrocampista Mayla Cocco, la difensore polacca Patrycja Rzany e l’attaccante Angelica Parascandolo vanno ad arricchire la rosa di Luca Suella.

Terzo stop interno

La Torres completa la giornataccia dell’Isola nel torneo nazionale. Al Comunale di via Torralba la squadra di Pierpaolo Casu incassa il sesto ko di fila, il terzo interno. Questa volta a far soccombere le rossoblù sono le milanesi della Pro Sesto, che si impongono per 4-0. Partita subito in salita per le sassaresi, che in avvio sono già sotto e che all’intervallo soccombono per tre reti a zero. Nella ripresa la squadra ospite arrotonda ulteriormente il risultato. Le rossoblù restano all’ultimo posto in classifica ancora a quota zero e domenica proveranno a strappare i primi punti stagionali in terra di Versilia sul campo della Blues Pietrasanta.

