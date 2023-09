Primo intervento chirurgico a un paziente di Tonara 

Si è svolto ieri al San Camillo di Sorgono il primo intervento chirurgico della nuova “week surgery”. Struttura che mira a rilanciare l’ospedale dopo due anni di chiusura delle sale operatorie. Primo paziente è l’imprenditore Jacopo Sau, 54 anni, di Tonara. Sottoposto in mattinata a un’operazione di routine, effettuata dall’equipe coordinata dal neo primario Francesco Cabras, ha fatto rientro a casa in serata. «Avrei dovuto fare l’intervento in una struttura di Oristano - dice Sau - ma quando ho saputo dell’apertura della chirurgia programmata al San Camillo non ho perso tempo. Due settimane fa, ho avuto un colloquio con i sanitari, e dopo gli esami abbiamo programmato tutto. Sto già meglio e proseguirò le cure da casa. Sono felice di essere stato il primo ad inaugurare il servizio e spero sia di buon auspicio per il territorio». Oltre a Cabras, erano presenti in sala operatoria il chirurgo Lucia Pira, l’anestesista Tania Favini, gli infermieri Angela Arru, Stefania Mureddu e Francesca Arru, l’oss Andrea Piras. «Sono orgoglioso dell’azione svolta dal team - dice il dg della Asl 3 Paolo Cannas - puntiamo a dotare Sorgono di altri servizi su cui stiamo lavorando». L’intervento delle scorse ore farà da apripista a tanti altri.

Oggi ore 18 a Fonni, il sit-in dei Comitati per la sanità in piazza dei Martiri e domenica la marcia a Punta La Marmora con adesioni da tutta l’Isola.

