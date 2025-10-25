Primo gol di Vardy, rimedia Brescianini 

Cremonese 1

Atalanta 1

Cremonese (3-5-2) : Silvestri; Baschirotto, Faye (15'st Bian- chetti), Terracciano; Barbieri, Payero (27'st Folino), Floriani Mussolini, Zerbin (38'st Vaz- quez), Vandeputte; Vardy, Sa- nabria (1'st Sarmiento). In pan- china Audero, Nava, Johnsen, Ceccherini, Lordkipanidze, Bonazzoli. All. Nicola.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesec- chi; De Roon (37'st Sulemena), Hien, Djimsiti; Bellanova, Pa- salic (37'st Brecscianini), Ederson, Zalewski; De Ketelae- re (12'st Samardzic), Lookman; Krstovic (12'st Scamacca). In panchina Rossi, Sportiello, Kossounou, Musahy, Obric, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. All. Juric.

Arbitro : Arena di Torre del G.

Reti : nel st 30' Vardy, 38' Brescianini.

Cremona. Il primo gol di Vardy regala emozioni a Cremona, ma con l'Atalanta finisce 1-1. La squadra di Juric, sebbene possa vantarsi di essere l'unica imbattuta finora, sa solo pareggiare: è il quarto di fila ma alla è fine giusto anche per la Cremonese, tra due squadre che non si sono risparmiate. Allo Zini al gol dell'inglese ha risposto Marco Brescianini, con una splendida conclusione da fuori area che ha riportato in equilibrio la partita nel giro di 8’. Per Davide Nicola la soddisfazione di una prova di carattere e personalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA