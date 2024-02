Primo giorno in città per la nuova questora Lavezzaro 

Primo giorno in città per la nuova questora, Rosanna Lavezzaro, che ieri mattina ha incontrato il prefetto Giuseppe De Matteis. Una visita nella sede della Prefettura, in piazza Palazzo, per iniziare a conoscere le problematiche del territorio del sud Sardegna.

La Lavezzaro è la prima donna a ricoprire il ruolo di questore di Cagliari. Prende il posto di Paolo Rossi che dal 31 gennaio è andato in pensione dopo aver trascorso gli ultimi tre anni e tre mesi negli uffici della questura. Ieri la 58enne torinese ha preso possesso della stanza al secondo piano di via Amat, incontrando i suoi più stretti collaboratori. Nei prossimi giorni proseguirà anche il giro istituzionale per incontrare i vari rappresentanti delle amministrazioni e delle altre forze dell’ordine.

Prima di arrivare a Cagliari la Lavezzaro per pochi mesi è stata alla direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. Ma fino allo scorso novembre era a capo della questura di Rimini e anche in questo caso è stata la prima donna a ricoprire quell’incarico, dall’aprile 2022. Prima ancora era stata questora a Novara e Vercelli. Ha iniziato a lavorare nella Polizia nella questura di Torino. (m. v.)

