Primo giorno in Asl  per il commissario Diego Cabitza  

Si è insediato ieri nella sede della direzione generale della Asl Ogliastra a Lanusei, Diego Cabitza, nuovo commissario straordinario dell’azienda socio-sanitaria ogliastrina. Subentra al posto del direttore generale uscente, Andrea Marras, passato alla Asl Sulcis Iglesiente. Nella sede di via Piscinas, Diego Cabitza ha incontrato i dirigenti di vertice dell'azienda per un primo saluto. «Sono onorato di essere stato scelto per questo impegnativo compito - sottolinea il nuovo commissario - uno dei primi obiettivi sarà quello di redigere, con il contributo di tutti, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari del territorio». Originario di Perdasdefogu, per Cabitza si tratta di un ritorno: a partire dal 2006 ha lavorato per dodici anni nella Asl di Lanusei ed ha diretto la struttura complessa “Programmazione e Controllo”. Prima della sua nomina a commissario straordinario, era direttore del “Dipartimento per il governo del privato accreditato e l’appropriatezza” di Ares. In precedenza ha lavorato con differenti ruoli in diverse Asl dell'isola, occupandosi di programmazione, sistemi informativi, committenza da privato e di sistemi di misurazione e valutazione delle performance. Nei prossimi giorni il nuovo commissario visiterà l’ospedale e le diverse strutture del territorio, per incontrare il personale e confrontarsi sulle principali criticità. (si. l.)

