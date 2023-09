Primo giorno dopo le polemiche: per i bambini di via Stoccolma la campanella suona alla Stagno  

Il tanto atteso primo giorno di scuola è arrivato anche per i 280 bambini della scuola primaria di via Stoccolma a Cagliari. La campanella è suonata per tutti alle 8.15, ma se quelli del tempo ordinario hanno subito potuto prendere posto nelle aule della stabile delle medie a Genneruxi, per gli alunni del tempo pieno che hanno dovuto raggiungere la Italo Stagno a Is Mirrionis, tra scuolabus in ritardo (sia all’andata che al rientro) e sede provvisoria senza lavagne, connessione internet e cestini, i disagi non sono ancora terminati.

Zaino in spalla alle 8 in tanti erano già lì davanti alla loro scuola con il cancello sbarrato, ma se i più piccoli non nascondono l’entusiasmo di aver ritrovato i propri compagni e di salire sul pullmino giallo, la preoccupazione dei genitori per «le notizie incerte, poco chiare e l’improvvisazione» non sono poi tanto velate. Alle 8.30 due scuolabus, pare dopo aver prestato servizio in altre scuole cittadine, sono arrivati al punto d’incontro in via Stoccolma. Ed è qui che sono iniziate le prime difficoltà. «Le navette sembra non siano abbastanza capienti per portare bambini e zaini nell’altra sede», spiega una mamma che spazientita guarda l’orologio, «sono le 8.45 e non sono ancora partiti, sarà tutti i giorni così o i nostri figli potranno entrare a scuola come i loro compagni all’orario stabilito?».

Finalmente le navette partono alle 8.50. Il primo pulmino alle 9.10 fa scendere i primi bambini davanti alla Italo Stagno, l’altro arriva dieci minuti dopo. Non bastano gli abbracci e i sorrisi delle maestre che oltre il cancello attendono i loro piccoli alunni a calmare la rabbia dei genitori che sono arrivati lì davanti per capire se il servizio avrebbe funzionato. «Chi deve accompagnarli non è tanto informato, non sa neanche a che ora escono, vorrei capire come si evolve tutta la situazione, ma certamente così non si potrà andare avanti», afferma Caterina Trincas.

«È una situazione provvisoria, ci auguriamo che si concluda presto con esito positivo», evidenzia la preside Marcella Vacca, augurando un buon anno scolastico ai suoi alunni. «Abbiamo lavorato in emergenza, speriamo tutto si sia risolto,», precisa l’assessora alla pubblica istruzione Marina Adamo.

Presente anche la collega ai lavori pubblici, Gabriella Deidda: «Questa è la nostra scuola jolly, da utilizzare quando interveniamo in altri istituti». Ad accogliere i bambini anche il consigliere di minoranza Matteo Massa che, dopo aver toccato con mano la situazione, ha depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta comunale se «viste tutte le mancanze, dal trasporto agli strumenti di lavoro, la Italo Stagno è davvero pronta ad accogliere gli alunni di via Stoccolma».

Per i bambini, infatti, una volta entrati in classe, i disagi non sono terminati. «Ci sono ancora tante cose da sistemare, ieri mancavano le lavagne e i cestini, oltre alla connessione internet, però, hanno portato il telefono», spiega Giuseppe Aquila, presidente del Consiglio d'istituto, «l'orario della navetta va cambiato per non perdere troppo tempo nel tras ferimento. Al rientro è arrivato un solo bus alle 14.15, l’altro è arrivato alle 14.45, solo alle 15 i bambini sono arrivati in via Stoccolma. Si tratta di una situazione provvisoria, non senza disagi, ma noi continueremo a vigilare perché tutto funzioni al meglio e per poter tornare nella nostra scuola il 17 febbraio».

RIPRODUZIONE RISERVATA