Chatillon . Primo giorno di riposo per i giocatori del Cagliari. Oggi i rossoblu effettueranno sono un lavoro di scarico di mattina nell’hotel che li ospita a Saint Vincent, prima di concedersi un pomeriggio e una sera liberi. Alcuni sfrutteranno la mezza giornata per salire in quota, come lo staff tecnico, magari mangiando in un rifugio nella Valtournenche o visitare la vicina Cervinia.

Altri opteranno per qualche ora con familiari, in particolare quelli che abitano tra Piemonte e Lombardia. Ma ci sarà anche chi rimarrà in albergo e godersi il riposo tra piscina, sauna e magari qualche lettura. Il rientro in albergo è previsto per la cena.

E da domani “si ricomincia a macinare” come ha detto Nicola nella conferenza post partita. Doppia seduta di lavoro, oltre all’analisi della gara di Chatillon tra staff tecnico e giocatori per capire le cose giuste e gli errori effettuati. Da verificare le condizioni di Pereiro, Lapadula, Obert e Marin, che non hanno partecipato alla sfida contro i lariani.

