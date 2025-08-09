«Primo giorno da quasi tutto esaurito» 

Punta Molentis di nuovo viva, con il “tutto esaurito” ieri – primo giorno di riapertura totale dopo una settimana di accessi solo via mare – che è stato sfiorato. Questione di ore: «L’ordinanza della riapertura via terra – spiega Daniele Fanni, uno dei titolari dello stabilimento i “Due Mari” che è tornato operativo ieri mattina – è stata firmata venerdì sera, diamo il tempo alle persone di organizzarsi anche con le prenotazioni. C’è comunque già un buon afflusso».

I numeri

Trecentotrentasette le persone in spiaggia alle 11.30 per 110 auto. Con un afflusso che è andato in crescendo sino al pomeriggio per un totale di 151 auto e oltre 500 persone (600 la capienza massima). «Numeri importanti – spiega Gianni Giagoni, amministratore della società in house che gestisce i parcheggi a pagamento – che mostrano quanto le persone amino questo posto. Basti pensare che un’ora dopo la firma dell’ordinanza di riapertura da parte del sindaco avevamo già registrato quindici prenotazioni online».

Oltre al personale della società in house ieri – così come in tutti questi giorni - erano presenti gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Pier Luigi Casu. «Hanno svolto con estrema professionalità una funzione di controllo – spiega il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì – e di supporto ai tanti visitatori».

In prima linea

Lo stesso primo cittadino ieri mattina ha raggiunto Punta Molentis: «Una bella emozione – confida – e vorrei ancora una volta ringraziare tutti per questa riapertura a tempo di record. Non dimentichiamoci però che c’è ancora del lavoro da fare».

L’area per la sosta delle auto, rispetto a come era prima dell’incendio, si ferma dieci metri prima. Da lì sino al sentierino per il mare c’è una recinzione che delimita la zona dove c’erano le auto incenerite. In mezzo un corridoio per il transito dei pedoni. Gli esperti, coordinati dalla Città metropolitana, analizzeranno il terriccio asportato dall’area che potrebbe risultare contaminata. In quest’ultimo caso si provvederà ad una ulteriore bonifica. I risultati si sapranno nei prossimi giorni.

Ma ieri era il giorno dei pensieri felici, quelli dei tanti turisti che hanno ripopolato Punta Molentis. «La spiaggia era bellissima e pulitissima come sempre – dice Marco Del Vecchio, 30 anni, romano – anche se il panorama circostante a tratti era un po’ più grigio». Ilaria Massidda di Cagliari non vedeva l’ora di leggere l’ordinanza di riapertura: «Nei miei programmi c’era e c’è sempre Punta Molentis, è meravigliosa e ci ritornerò ancora tantissime volte. Un paradiso sempre e comunque».

