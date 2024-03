Primo giorno a scuola nel paese vicino 

Sono arrivati alla spicciolata, accompagnati dai genitori. Tutti con il sorriso e una gran voglia di tornare alla normalità. Sono riprese ieri le lezioni per i 111 alunni delle scuole di Soleminis costretti da 10 giorni a stare a casa per l’inagibilità dei due edifici scolastici del paese. Fino a giugno saranno ospitati a Serdiana.

«Siamo felici – dicono alcune mamme – per quello che è successo la ripresa è stata abbastanza rapida. I nostri figli la vivono come un’avventura anche perché potranno conoscere nuovi bambini». Dal 3 aprile sarà attivo il servizio scuolabus messo a disposizione dal Comune che ha stanziato in via straordinaria 36.500 euro di fondi del proprio bilancio.

Ad accogliere i ragazzi ieri, c’erano il dirigente dell’Istituto Comprensivo Paolo Porcu, i sindaci di Serdiana e Soleminis Maurizio Cuccu e Fedele La Delfa e l’assessora all’istruzione di Serdiana Federica Follesa. «È un grande risultato, raggiunto con l’aiuto di tutti – dice soddisfatto Paolo Porcu – quello che vediamo oggi è il vero significato dell’Unione dei Comuni. Nel Parteolla si è subito attivata la macchina della solidarietà. Questa esperienza insegnerà ai bambini cosa vuol dire essere solidali».

Determinante, oltre alla collaborazione tra istituzioni scolastiche e comuni, è stato l’apporto del personale: «Collaboratori scolastici e operai hanno allestito le aule a tempo di record – sottolinea Patrizia Pitzalis referente del plesso di Serdiana – in poche ore hanno rivoluzionato l’intero edificio per accogliere i ragazzi». Una solidarietà non scontata per il sindaco di Soleminis La Delfa: «Sappiate apprezzare questo gesto così importante che Serdiana ha fatto per noi – ha detto rivolgendosi ai ragazzi – è grazie a loro se oggi siete tornati a scuola».

Gli scolari sembrano esserne consapevoli: «Grazie al sindaco Cuccu», dice il piccolo Giovanni a nome di tutti i compagni della quinta elementare. Un’azione doverosa per il sindaco di Serdiana, paese da oltre un anno si fregia del titolo di primo comune “gentile” della Sardegna: «Non c’è niente di eccezionale, mettiamo volentieri a disposizione le nostre strutture». L’obiettivo è riaprire una delle due scuole di Soleminis in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Presumibilmente le elementari di via Stazione dove, nei giorni scorsi, si sono verificate le infiltrazioni d’acqua. Per le scuole medie di via Sirios, si prospettano tempi più lunghi a causa dei problemi strutturali dello stabile.

