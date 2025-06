Primo evento nella chiesa restaurata 

Per la riapertura definitiva bisognerà aspettare ancora un po’ ma intanto la chiesa di San Benedetto completamente restaurata, si è mostrata ai visitatori già nei giorni scorsi. L’occasione è stata la presentazione del libro “Figure di donne quartesi”, delle autrici Milvia Serra, Valentina Pulina e Maria Grazia Renzo. Un volume che ripercorre la storia di tantissime figure come s’attitadora, che veniva pagata per piangere ai funerali, la ricamatrice, sa bendidora del mercato e sa commissionera, una sorta di rider ante litteram, che faceva le commissioni per conto di altri. E così il pubblico ha potuto ammirare la chiesa con il tetto nuovo, i portoni rifatti, la balaustra dell’altare tirata a lucido. Mancano ancora i banchi, di cui si sta ultimando il restauro da parte del vicinato e il collegamento dell’impianto elettrico. Dopo di che la chiesa sarà riconsegnata ufficialmente alla parrocchia di Sant’Elena a cui appartiene e al “suo” vicinato.

