Primo Consiglio senza Truzzu In aula il Puc? 

Sarà il primo Consiglio senza Paolo Truzzu. Le dimissioni del sindaco, giovedì scorso, non hanno “sciolto” l’assemblea di Palazzo Bacaredda (almeno fino al 17 aprile, giorno in cui arriverà il commissario nominato dalla Giunta regionale) e così oggi i consiglieri saranno di nuovo in aula assieme al presidente Edorado Tocco e al vicesindaco (reggente) Giorgio Angius. Nessuna novità, la riunione eè attesa e rientra nella finestra di qui 20 giorni che la legge dà ai sindaci dimissionari per ripensare alla propria decisione. Cosa che non avverrà. Nel frattempo, comunque, i lavori dell’aula vanno avanti: oggi all’ordine del giorno (inizio alle 18.15) ci sono due importanti temi. Il primo: l’aggiornamento del piano delle aree, in pratica la pianificazione che consentirà di mettere un punto sugli stalli riservati al commercio ambulante in sede fissa (nei mercati di Is Bingias e via Quirra, e per i camion bar del Cavalluccio Marino che, come noto, dovranno traslocare). Il secondo: il Puc che sarà illustrato ai consiglieri. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA