Primo Consiglio dopo il voto, Zedda: costruiamo una comunità 

Per alcuni è stato come il «primo giorno di scuola». Per altri, un ritrovarsi dopo le esperienze degli anni passati, trascorsi tra i banchi dell’aula di Palazzo Regio. Il nuovo consiglio della Città metropolitana, uscito dalle urne poco più di due settimane fa, si è riunito ieri pomeriggio. Per il battesimo della nuova assemblea che per la prima volta si allarga da 17 a 70 Comuni dopo la riforma, oltre al sindaco metropolitano Massimo Zedda, anche molti politici di rilevanza regionale (tra questi l’assessore agli Enti Locali, Francesco Spanedda, il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau), e nazionale (la deputata Francesca Ghirra).

«La sfida per i prossimi anni, considerato anche l’allargamento a 70 Comuni, non sarà solo amministrare, ma costruire una comunità in cui ogni territorio si senta protagonista», sottolinea Zedda. «Per raggiungere questo obiettivo sarà importante coinvolgere i presidenti delle Unioni dei Comuni affinché le relazioni tra la Città Metropolitana e i territori siano più snelle. Sarà importante valorizzare le eccellenze locali e generare opportunità in tutto il territorio: agroalimentare, artigianato, edilizia sostenibile, turismo esperienziale e manifattura leggera. Ogni Comune, dal più grande al più piccolo, sarà parte di un processo di ascolto continuo, grazie al supporto degli uffici e del Consiglio metropolitano. I processi in ambito metropolitano saranno condivisi, anche attraverso i contributi delle consigliere e dei consiglieri eletti, al di là delle appartenenze politiche», aggiunge.

La maggioranza in Consiglio metropolitano spetta alla lista “Comunità Metropolitane” con 9 seggi, con Antonio Pani (Quartu), Elisa Usalla (Quartu), Barbara Pusceddu (Sinnai), Isacco Fanni (Siliqua), Omar Zaher (Selargius), Rachele Garau (Assemini), Antonio Concu (Settimo San Pietro), Stefano Piano (Capoterra) e Matteo Massa (Cagliari). Due seggi per la lista “Sardegna al centro 20Venti” con Maria Caterina Argiolas (Monserrato) e Martino Sarritzu (Quartu). Due seggi anche per la lista “Campanili d’Italia” con Gianluca Dessì (Villasimius) e Roberto Mura (Cagliari). Un seggio, infine, alla lista “Riformatori Sardi” con Raffaele Onnis (Cagliari). ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA