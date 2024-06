Primo Consiglio comunale con il sindaco Puggioni 

Grande attesa a Calasetta per la prima riunione del nuovo Consiglio comunale.

L’insediamento è fissato per domani, alle 18, per il giuramento del sindaco, la proclamazione degli eletti e la comunicazione ufficiale della Giunta. Per la prima volta il neo eletto primo cittadino Antonello Puggioni indosserà la fascia tricolore. Un momento particolarmente atteso che consente alla nuova amministrazione comunale di diventare operativa a tutti gli effetti.

«C’è da dire che ho lavorato sin dal primo istante in cui ho avuto la conferma di aver vinto le elezioni - ha detto Puggioni - tant’è che il passaggio delle consegne, anche grazie alla disponibilità della sindaca uscente Claudia Mura, è stato fatto il lunedì 9 alle 23. In questi giorni ho preso visione di diverse problematiche esistenti e soprattutto del bilancio per verificare le azioni immediati che faremo a partire da lunedì». Oltre al sindaco, in Consiglio sono stati eletti per la lista “Rinascita Calasettana” Luciano Biggio, Luigi Biggio, Graziano Castelli, Peppino Cincotti, Maria Laura Corona, Giuseppe D’Antonio noto Pino, Gianluca Murgioni e Fabrizio Schirru. L’opposizione e formata per la lista “Gianca Cadesédda” da Silvano Farris, Roberto Lusci e Dafne Mercenaro. L’unico della lista “Calasetta futura” è invece Agostino Armeni. (s. g.)

