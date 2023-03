Primo confronto tra donne leader 

Roma. L'attesa è quella delle grandi prime. Dopo gli scossoni da una parte e dall'altra dell'emiciclo, cominciati con le elezioni politiche di settembre e proseguiti con il congresso del Pd, i primi due partiti italiani vedranno le proprie leader confrontarsi in Aula. Donne entrambe, per la prima volta nella storia della Repubblica. Dai banchi del governo, la premier Giorgia Meloni ascolterà l'interrogazione della sua rivale Elly Schlein, appena proclamata segretaria all'assemblea nazionale del Partito Democratico.

Sarà il primo botta e risposta ravvicinato a Montecitorio.

E la segretaria ha scelto per l'occasione un cavallo di battaglia della sua campagna per le primarie: il salario minimo. Ma su questo fronte non si attendono sorprese, la posizione della presidente è ben ancorata al suo discorso per la fiducia, quando lo definì «uno specchietto per le allodole». Più incerta è la posizione sulla ratifica del Mes, tema che sarà posto dal Terzo polo, e su cui preme Bruxelles. E su cui non si escludono, in ambienti di maggioranza, dei segnali da parte del presidente del Consiglio che dovrebbero rappresentare dei passi in avanti verso l'Ue. Appuntamento alle 15, e alla vigilia del suo primo premier time, tutto lascia intendere che sul salario minimo Meloni ribadirà che rischia di non risolvere il problema del lavoro povero. E qui si misurerà il primo dei tanti fronti su cui si registra la distanza con Elly Schlein.

A sostenere idealmente la leader dem in Aula ci sarà anche il resto delle opposizioni, che sul tema hanno sempre auspicato una battaglia comune. Delicata si annuncia la risposta della presidente del Consiglio a proposito di un tema su cui pesano ancora molte incognite. In Aula sarà Luigi Marattin, del gruppo Azione-Italia Viva, a chiederle «se e quando intenda presentare in Consiglio dei ministri il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes».

Il Terzo Polo insiste sulla «tutela della credibilità internazionale dell'Italia» e ricorda: «l'Italia è l'unica a non aver ancora ratificato la riforma del trattato».