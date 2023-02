Primo confronto Meloni-Comandini:  scintille solo alla fine 

Sala gremita con tutti gli esponenti del Pd e degli altri partiti del centrosinistra (Progressisti e Alleanza Verdi-Sinistra). Mancava il Movimento Cinquestelle. Con la clessidra davanti, i due candidati hanno risposto alle domande di Cesare Moriconi che moderava. Temi dibattuti: riforme, gap insulare, agricoltura, sanità, urbanistica, turismo, lavoro, spopolamento, transizione energetica, giovani e crisi. In pratica, una sintesi delle “100 idee per la Sardegna” elaborate nei mesi scorsi dal centro studi.

Le scintille sono arrivate solo alla fine. I due candidati alla segreteria regionale del Pd, Giuseppe Meloni e Piero Comandini, hanno riconosciuto di avere un’idea diversa di partito. «Io non avrei mai accettato una candidatura se qualcuno mi avesse chiesto di scendere in campo per fare una battaglia contro una parte del partito», ha detto Meloni, riferendosi all’avversario. La replica di Comandini: «Io ho deciso di competere per il partito, la mia non è una candidatura contro qualcuno. Sicuramente ci divide la visione diversa di Pd».

I temi

È anche l’unica frizione registrata ieri tra i due Dem, nel primo confronto ufficiale in vista delle primarie del 26 febbraio che si è tenuto nella sala convegni dell’Hotel Regina Margherita a Cagliari. Organizzava il Centro studi “Aldo Moro” che fa riferimento ai Popolari, cioè la corrente vicina all’ex deputato Paolo Fadda che vive una fase di separazione dai Riformisti di Antonello Cabras, e che ha scelto di restare fuori dalla partita.

La sala

La crisi politica

E poi la crisi della politica e del Partito democratico. In proposito, Meloni ha ribadito che «da questo congresso uscirà fuori un nuovo Pd, e questo è il motivo per cui ho scelto di scendere in campo, la mia candidatura arriva da tante sensibilità e non da accordi sottobanco. È il momento giusto per ripartire. Tra un anno c’è un appuntamento elettorale importante e non mi potevo certo tirare indietro». Secondo Comandini, «per riavvicinare la gente al Pd, bisogna cambiare passo: dobbiamo ritornare a fare ciò che i partiti facevano in passato». Il dem ha anche ricordato che «nel nostro partito la crisi traspare più che in altri perché da noi uno vale uno e c’è la democrazia».

Contro le differenziate

Entrambi hanno attaccato il disegno di legge sulle autonomie differenziate. «Dopo aver vinto le elezioni politiche, il centrodestra ha approvato questa legge: dobbiamo lavorare perché quella proposta resti nei cassetti», ha detto Comandini. Meloni ha parlato di «secessione dei ricchi: bisogna vigilare affinché sia rispettato il principio di insularità. In commissione speciale abbiamo iniziato a discuterne, rilevando che nel testo di Calderoli non c’è alcun riferimento al comma sul gap insulare». Sull’istruzione, Meloni ha spiegato che «per troppi anni il dibattito si è soffermato sulla contingenza. Nella precedente legislatura è stato fatto un grande lavoro con il progetto Iscola». Condivide Comandini: «Sulla scuola noi avevamo un piano strategico, questo centrodestra non ce l’ha. Ora dobbiamo uscire dai parametri nazionali per garantire il diritto allo studio».

«L’unico nemico»

Sullo spopolamento: ancora Comandini ha sottolineato che «chiunque faccia politica non può evitare il problema», e ha proposto «l’integrazione e l’accoglimento delle persone che vengono da fuori. Dobbiamo mischiarci, questa è la prima risposta allo spopolamento».

Secondo Meloni, «non è un male che i giovani escano dall’Isola, il fatto è che non tornano».

Ha presentato il dibattito il sindaco di Iglesias Mauro Usai: «Il nostro unico nemico deve essere l’astensionismo».

