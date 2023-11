Primo compleanno del Cai fra natura, attività e avventure 

Un’escursione sull’altopiano della Giara. Così è stato festeggiato il primo compleanno della sezione Cai – Oristano. Zaino e scarponi, 130 soci provenienti da tutta la Sardegna, con i dirigenti regionali, il presidente Pierfrancesco Boy e Matteo Marteddu, il presidente di Cai Cagliari Patrizio Floris e le delegazioni delle sezioni di Sassari e Nuoro. Gli onori di casa da parte del presidente Cai Oristano, Alberto Ribotti. La sezione ha iniziato la sua esperienza, durante gli anni del Covid come gemmata da Nuoro, poi nel 2023 si è costituita la nuova sezione con gruppi di escursionismo, cicloescursionismo, attività speleo, iniziative di montagna terapia in collaborazione con istituti per le patologie psichiche. ( m.g. )

