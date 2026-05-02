Primo colpo fuori Sardegna del Monastir 

PALMESE 0

MONASTIR 2

Palmese (3-4-2-1): R.Leone; Aquino (11’ st Mendoza), Allegra (41’ st Natale), Casella; Basile, G. Fusco, Teyou, Manzi (23’ st De Angelis); Somma (15’ st Iannone), Calemme; Puntoriere (1’ st Brunet). In panchina Pellino, D’Agata, Modesti, Stanco. Allenatore Grimaldi.

Monastir (4-2-3-1): Filigheddu; Pinna, Collu, Corcione (8’ st Jah), Piseddu; Nagüel (25’ st Piras), Conti; Gibilterra (27’ st A. Leone), Tuveri, Ardau (12’ st Masia); Solmonte (32’ st Ferraro). In panchina E. Fusco, Aloia, Bellino, Piro. Allenatore Angheleddu.

Arbitro: Bassetti di Lucca.

Reti: 4’ st Solmonte, 41’ st Ferraro.

Note: ammoniti Corcione, Basile, Collu. Recupero 2’ pt – 5’ st.

POMIGLIANO D’ARCO. Il Monastir batte in trasferta la Palmese e chiude il campionato al terzo posto. Al Gobbato i campidanesi centrano il primo successo stagionale nella penisola grazie alle reti di Solmonte e Ferraro nella ripresa. Debutto tra i pali per Filigheddu, sulla trequarti torna Tuveri e in attacco prima da titolare per Solmonte.

Al 1’ occasione per i biancoblù: Gibilterra parte sulla destra e crossa al centro per Solmonte che di testa non inquadra lo specchio. All’8’ Calemme calcia una punizione dal limite, la barriera respinge. Al 12’ Ardau è costretto a uscire per un problema alla spalla, al suo posto entra Masia. Il Monastir mantiene il possesso e crea diverse occasioni: al 16’ Tuveri serve Masia che calcia alto da posizione defilata. Al 20’ tentativo di Solmonte in girata, respinge Teyou. Al 26’ contropiede della Palmese con Basile che incrocia di destro, para Filigheddu. Al 33’ colpo di testa di Tuveri bloccato da Leone. Al 39’ Palmese vicina al gol: Somma calcia a botta sicura, Filigheddu respinge e salva il risultato.

La ripresa

In avvio i campidanesi passano in vantaggio: al 4’ Solmonte riceve un cross di Masia e insacca in rete, primo gol in maglia biancoblù. Al 12’ sinistro a lato di Gibilterra. Al 24’ Palmese vicina al pari: Fusco calcia in area, il pallone supera Filigheddu e centra il palo. Al 39’ Leone respinge un tiro insidioso di Conti. Dopo due minuti il Monastir raddoppia: cross dalla destra per il subentrante Ferraro che in corsa deposita in rete. Nel finale la squadra di Angheleddu si difende in modo compatto e porta a casa la vittoria.

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